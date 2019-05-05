استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لافتتاح 3 مجاز بمدن قليوب والقناطر الخيرية وطوخ بعد تطويرهم وتحويلهم إلى مجازر نصف آلية، بعد تطويرها بتكلفة 33 مليون جنيه، واستغرق التطوير حوالي 9 أشهر.

وبدأ الجولة بافتتاح مجزر مدينة طوخ والمقام على مساحة 2800 متر مربع، حيث تم رفع كفاءة المجزر وتخصيص عنبر الذبح الكبير، ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والأغنام والماعز ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1200 إلى 1500 ذبيحة ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم.

كما توجها نائب الوزير ومحافظ القليوبية لافتتاح مجزر مدينة قليوب، والذي يقع على مساحة 2200 متر مربع، وتم رفع كفاءة المجزر وتخصيص العنبر الكبير ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة عنبرين لذبح الجمال والأغنام والماعز أيضا، ويبلغ متوسط أعداد الذبائح بالمجزر من 500 إلى 600 ذبيحة ويتضاعف العدد بشهر رمضان والمواسم والأعياد.

واختتما الجولة بافتتاح مجزر القناطر الخيرية، والذي يقع علي مساحة 2800 متر مربع، ويبلغ متوسط اعداد الذبائح بالمجزر من 500 إلى 600 ذبيحة، ويتضاعف العدد بشهر رمضان والمواسم والأعياد.