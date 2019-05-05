قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وتمنى ملك البحرين، لمصر، قيادةً وشعباً، كل الخير والازدهار، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".