طارق صبري يُعلن خروج "كتف قانوني" من السباق الرمضاني

أعلن الفنان طارق صبري، خروج مسلسله "كتف قانوي" من السباق الرمضاني"، وذلك خلال تدوينه كتبها على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام".

وقال صبري :"للأسف الشديد خرج مسلسل كتف قانوني من السباق الرمضاني، حاولنا بقدر الإمكان إننا نسابق الزمن لكن للأسف متوفقناش، على وعد، إن شاء الله هتشوفوا بعد رمضان بإذن الله مسلسل كوميدي هتتمتعوا بمشاهدته، كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم وشهر مبارك عليكم جميعا".

يشارك في بطولة مسلسل "كتف قانوني" أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخ وعبدالله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبدالفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.