لأسباب متعددة بعضها متعلق بضيق الوقت، قرر صناع بعض الأعمال الدرامية عدم مشاركتها في السباق الرمضاني 2019، فبعضها جرى تأجيلها للعام المقبل وأخرى ستعرض خارج الشهر.

وتستعرض "الوطن" الأعمال الردامية التي أعلنت خروجها من السباق الرمضاني 2019 في التقرير التالي:

القضية 36:

رغم النجاح الذي حققه الفنان عمرو يوسف رمضان الماضي من خلال مسلسل "طايع"، إلا أنها المرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما، التي يغيب فيها "يوسف" عن المشهد، وذلك بعد أن أعلن عدم خوصه الدراما الرمضانية هذا العام، رغم تعاقده على مسلسل "القضية 36" مع المنتج ريمون مقار.

وترجع أسباب عدم الخوض هذا العام، بعد أن حاول منتج العمل تسويق المسلسل لإحدى القنوات الفضائية لكنه لم يستقر على عرض مناسب، المسلسل بطولة رشا مهدي في دور زوجته يوسف، ونادية رشاد في دور والدته، ومن تأليف نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة فنون مصر.

مملكة إبليس:

وفي منتصف الشهر الماضي، يتاسبق الجميع للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في شهر رمضان، أعلن صناع مسلسل "مملكة إبليس" عدم خوصه المنافسة في رمضان وعرضه بعد انقضاء الشهر مباشرًا وذلك لضيق الوقت.

مملكة إبليس، لم يكن الأسم الأول للعمل، بل سبقه اسم اخر وهو "بينا ميعاد" و"ملائكة إبليس"، والمسلسل من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داوود وايمان العاصي، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

فلانتينو:

لأول مرة منذ 7 سنوات، يغيب الزعيم عادل إمام عن المشهد الرمضاني، اعتاد الجمهور على وجوده، الا أنه جرى الإعلان عن تأجيل العمل رغم تصوير بعض المشاهد منه، وأنه يستأنف التصوير لعرض المسلسل خارج الموسم.

النصابين:

لأول منذ ما يقرب من 6 سنوات تجلس الفنانة نيللي كريم في مقعد المشاهد، بعد أن أعلن غياب مسلسلها "النصابين" عن المشهد الدرمي في رمضان، الذي توقف تصويره بعد يومين فقط من بداية تنفيذه، وكان من المقرر أن يشاركها فى بطولته آسر ياسين.

اسمه إيه:

رغم البصمة التي تركها أكرم حسني خلال العملين الماضيين من خلال مسلسل "الوصية" و"ريح المدام"، إلا أن مسلسله "اسمه إيه"، خرج أيضا من السباق الرمضاني، لارتباط حسني بتصوير فيلمَي «الأوضة الضلمة الصغيرة» والبدلة 2.

بيت العيلة:

كذلك الفنانة يسرا والفنان خالد الصاوي خرجا من السباق الرمضاني، وكانت ستنافس بمسلسل "بيت العيلة" من تأليف مدحت العدل، ويشاركها البطولة جمال سليمان، إلا أن العمل توقف قبل التصوير بأيام معدودة.

الضاهر:

وبعد غياب 9 سنوات على التواجد في الدراما التليفزيونية، كان من المنتظر أن يشارك في دراما رمضان الفنان محمد فؤاد هذا العام من خلال مسلسل "الضاهر"، إلا أن المنتج تامر عبدالمنعم قرر عدم عرضه، والمسلسل من بطولة حسن يوسف ورغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف.