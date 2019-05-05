قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وأعرب السيسي عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لشعب وحكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال، عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.