هند صبري لجمهورها: رمضان خير علينا وعلى أهلنا

هنأت هند صبري جمهورها بشهر رمضان المبارك من خلال حسابها الخاص على "تويتر"، حيث كتبت: "اللهم بشرنا بكل ما نتمناه واجعل رمضان فاتحة خير علينا وعلى أهلنا وأحبتنا".

جدير بالذكر أن هند صبري تتغيب عن السباق الرمضاني هذا العام.