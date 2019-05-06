استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها تقدم خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، اليوم الإثنين 6 مايو، في عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:32
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:29
أذان المغرب 6:35
أذان العشاء 8:01
مواقيت الصلاة في محافظة السويس
أذان الفجر 3:27
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 3:23
أذان المغرب 6:30
أذان العشاء 7:56
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 3:30
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 3:13
أذان المغرب 6:21
أذان العشاء 7:43
مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية
أذان الفجر 3:31
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:37
أذان العشاء 8:04
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:34
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:36
أذان المغرب 6:43
أذان العشاء 8:10