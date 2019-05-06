استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها تقدم خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، اليوم الإثنين 6 مايو، في عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:32

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:29

أذان المغرب 6:35

أذان العشاء 8:01

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

أذان الفجر 3:27

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 3:23

أذان المغرب 6:30

أذان العشاء 7:56

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 3:30

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 3:13

أذان المغرب 6:21

أذان العشاء 7:43

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

أذان الفجر 3:31

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 3:31

أذان المغرب 6:37

أذان العشاء 8:04

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:34

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:36

أذان المغرب 6:43

أذان العشاء 8:10