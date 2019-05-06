قدم الفنان محمد رجب، الشكر لشركة "سينرجي" وكلا من تامر مرسي وحسام شوقي، "مقدمني بشكل كبير أوي وعمل ضخم في مسلسل علامة استفهام".

وأضاف "رجب" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "on e"، أن مسلسله الجديد "علامة استفهام" يخرجه سميح النقاش والذي يتمتع بموهبه وذكاء وهدوء وخصوصية في المعاملة والإخراج، موضحًا أن عمله سيتم تقديمه بشكل فلسفي أخلاقي تربوي، قائلا: "بعد غياب 10 سنين ربنا أكرمني بشركة سينرجي ومخرج ومؤلف بمستوى عال من الخلق والثقافة.. أنا محظوظ".