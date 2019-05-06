عاجل| ترامب: "ندعم إسرائيل 100%.. وأهل غزة لن ينالوا سوى البؤس"

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالتين إلى الفلسطينيين في غزة والإسرائيليين.

وقال ترامب، في تغريدتين عبر موقع تويتر، منذ قليل، "مرة أخرى ، تواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخية الفتاكة من قبل حماس والجهاد الإسلامي"، محذرا "نحن ندعم إسرائيل 100٪ في دفاعها عن مواطنيها".

وأضاف "لشعب غزة - هذه الأعمال ضد إسرائيل لن تجلب لك سوى المزيد من البؤس. إنهاء العنف والعمل على تحقيق السلام - يمكن أن يحدث!".

استشهد 24 مواطنا فلسطينيا، وأصيب نحو 146 آخرين بجروح مختلفة، منذ صباح أمس وحتى مساء اليوم الأحد، نتيجة استمرار عدوان الاحتلالي الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بأن 24 مواطنا فلسطينيا استشهدوا، بينهم (سيدة وجنينها، ورضيعة أخرى من نفس العائلة)، وإصابة 146 مواطنا بجراح مختلفة، وذلك نتيجة تصعيد قوات الاحتلال المستمر لليوم الثاني.