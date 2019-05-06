جهامة: أنفاق قناة السويس تسهل عمليات تصدير الخضروات والفاكهة

قال الدكتور عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن مشروع أنفاق سيناء يربط سيناء بالوادي بشكل قوي ويجذب رجال الأعمال للاستثمار فيها.

وأضاف "جهامة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، أن أهالي سيناء أصبح لديهم قناعة كبيرة بوجود إرادة سياسية من أجل تنمية سيناء منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أن الأنفاق تسهل عمليات تصدير الخضروات والفاكهة وتصدير كل شيء من الشرق إلى الغرب والعكس، مؤكدا أن "سيناء قاطرة التنمية في مصر".

وأكد رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن افتتاح المشروعات بسيناء إضافة لإنجازات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه وعلى مر العصور لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل تنمية سيناء مثل الموجوده حاليًا.