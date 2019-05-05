قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن سيناء كانت بوابة غزو مصر، موضحًا أن تنميتها السبيل الوحيد لتأمينها، وذلك تزامنا مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 12 مشروعا تنمويا بينها أنفاق قناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية م الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد": "والله لو جبنا جيوش العالم كله مش هتكفي تأمين سيناء، لكن لازم نعمر وننمي ونشتغل فيها وندخل فيها مجموعة كبيرة من المشروعات والسكان".

وتابع، أن السنوات الماضية شهدت بعض المشروعات في سيناء لكنها لم تكن تربط سيناء بالوادي.

وعن أنفاق قناة السويس، قال "فرج"، إن الشركات المصرية من القطاع العام أو القطاع الخاص هي التي بنتها، لافتًا إلى أن القوات المسلحة أشرفت فقط على توقيتات ودقة المشروع، وواصفًا إياها بـ"الإنجاز الكبير".

وعن المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي، قال "فرج": "هتخدم مصر كلها، ومدينة الاسماعيلية الجديدة وتنمية سيناء هيقلل من التكدس في الوادي".

وافتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.