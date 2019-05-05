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وجدى كشريدة: سنكرر الخماسية في مرمى الزمالك

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محافظ القليوبية ونائب وزير الزراعة يفتتحان 3 مجازر بـ33 مليون جنيه

محافظ القليوبية ونائب وزير الزراعة يفتتحان 3 مجازر بـ33 مليون جنيه

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 106 ملايين دولار

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متحدث صندوق "تحيا مصر": أعداد السيدات بالسجون قلت بسبب مبادرة الرئيس

متحدث صندوق "تحيا مصر": أعداد السيدات بالسجون قلت بسبب مبادرة الرئيس

معيط: زيادة المعاشات 28.5 مليار جنيه.. وضم 100 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة"

معيط: زيادة المعاشات 28.5 مليار جنيه.. وضم 100 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة"

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"مترو الأهرام" يستقبل المواطنين بـ"الفانوس والزينة": "أهلا رمضان"

قطريون يهاجمون مسؤول بحكومتهم وصف المصريين بالأعداء: أشقاء وحبايب

قطريون يهاجمون مسؤول بحكومتهم وصف المصريين بالأعداء: أشقاء وحبايب

"ابتسام" تنشر البهجة في نفق بالإسكندرية: نفسي أمثّل وأغني

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