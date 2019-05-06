نوستالجيا رمضان| "بوجي وطمطم".. مسلسل العرائس الأشهر

تستعرض "الوطن" في هذه السلسلة الرمضانية، خلال أيام الشهر المبارك، عادات ولوازم وتيمات رمضانية، تواجدت في الشهر الكريم سابقًا ولم تعد متاحة الآن.

على مدار 18 موسمًا رمضانيًا، ارتبط مسلسل "بوجي وطمطم" بأذهان الصغار والكبار، ارتباطا وثيقا بشهر رمضان، ويعد بداية مسلسل العرائس الأشهر في مصر والعالم العربي، عام 1983.

الراحل محمود رحمي، مؤلف ومخرج "بوجي وطمطم"، استطاع أن يخلق شخصيات ويبث الروح بعرائس أحبها الجمهور وألف رؤيتها في رمضان، واعتبرها من أفراد عائلته.

ومن "بوجى وطمطم" إلى "عم شكشك"، "زيزي"، "زيكو" و"طنط شفيقة"، شخصيات أثرت على سلوك الطفل وقتها، ودربته على التعاملات اليومية بشكل غير مباشر من خلال المواقف التي يتعرضون لها يوميًا، وهي القيمة التي يبحث عنها الآن المجتمع في الأعمال المقدمة للأطفال.

توقف "بوجي وطمطم" ولكن لم تتوقف حب الشخصيات بداخل الجمهور، وظلت الشخصيات حية إلى الآن، فكلما سمع اسم "بوجي وطمطم"، يتذكر الجميع أصوات "يونس شلبي" و"هالة فاخر" و"إنعام سالوسة"، الذين شاركوا في العمل بأصواتهم وتحول أداؤهم إلى أحد أبطال المسلسل.

وفي محاولة لم تلق النجاح الكافي، أعيد إنتاج "بوجي وطمطم" سنة 2009، ولعبت خلاله الفنانة إيمي سمير غانم دور "طمطم"، إلا أنه لم يحقق النجاح مقارنة بالأجزاء السابقة.

النسخ القديمة من مسلسل العرائس الأشهر ما زالت مسيطرة على ذاكرة الجمهور حتى الآن، رغم توقف عرضها منذ وقت طويل، بعد أن عاشت شخصياته في الجمهور وعاشو فيها.