يحدث اليوم| انعقاد مؤتمر وزراء عدل الدول الأفريقية

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين، 6 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

انعقاد مؤتمر وزراء عدل الدول الأفريقية

يعقد مؤتمر وزراء عدل الدول الإفريقية بحضور وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، و55 وزيرا في إفريقيا برأسه هونرابل موخيلي مولتسان وزير العدل والإصلاحيات في مملكة ليسوتو ورئيس لجنة الشئون القانونية بالاتحاد الإفريقي ، وبحضور الدكتور إبراهيم ماياكي الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد بالقاهرة.

منظمة الصحة العالمية تحيي أسبوع الأمم المتحدة الخامس للسلامة على الطرق

تحيي منظمة الصحة العالمية أسبوع الأمم المتحدة الخامس للسلامة علي الطرق تحت شعار "القيادة من أجل السلامة على الطرق".

مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية في قرية "شبراويش مركز أجا" لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات .

إعلان المواعيد الأخيرة لمباريات الدوري

يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات، المواعيد الأخيرة لمباريات الدورى العام الممتاز.