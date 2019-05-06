دراما رمضان زمان| "المال والبنون".. مسلسل اجتماعي عشقه الجمهور

يعتبر مسلسل "المال والبنون"، من أشهر المسلسلات الاجتماعية في تاريخ الدراما المصرية، فقد حقق نجاحا كبيرا حينما عرض الجزء الأول في شهر رمضان عام 1992، وكان الجمهور ينتظر حلقاته الجديدة بحماس شديد لمتابعة سرد الأحداث.

يتناول المسلسل صراع المال أمام المبادئ ومن سينتصر في النهاية، مع وجود قصة حب جمعت بين ابنة "سلامة فراويلة" التاجر المليونير ونجل "عباس الضو" الصنايعي البسيط بأحد ورش صناعة الذهب بمنطقة الصاغة في الحسين، وتدور أحداث المسلسل مجسدة الصراع الدائر بين أبناء "فراويلة" للحصول على المال، وبين "عباس الضو" والحفاظ على مبادئهم.

وضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، على رأسهم عبدالله غيث ويوسف شعبان وشاركهم البطولة كل من: أحمد عبدالعزيز، شريف منير، فايزة كمال، حسن حسني، سيد زيان، إبراهيم يسري، والمسلسل من تأليف: محمد جلال عبدالقوي، ومن إخراج المخرج مجدي أبوعميرة.

وتميز المسلسل بمصداقيته الشديدة في تناول قضية اجتماعية حقيقية، وبرع الفنانين في تجسيد شخصيات المسلسل بأداء حقيقي جعلت المشاهدين يشعرون بمدى واقعية العمل الدرامي ويؤكدون أن ما رأوه بالمسلسل هو شيء حقيقي وليس عملا فنيا من جودة العمل المقدم ومصداقيته.

كما تميز "المال والبنون" بأغنيته الشهيرة التي حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور حتى وقتنا الحالي، والأغنية من كلمات الشاعر: سيد حجاب وألحان وتوزيع موسيقي: ياسر عبدالرحمن ومن غناء: علي الحجار.

وبعد 3 سنوات قدم الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون في عام 1995 مع اختلاف بعض الفنانين ممن شاركوا في الجزء الأول، وتناول الجزء التاني سرد أحداث الأسرتين وصراعهم القائم ولكن في مرحلة تاريخية مختلفة.