صرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث اللعلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات، قرر، أمس، تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات.

وقرر المجلس الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10% من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسي المقبل 2019- 2020، كما قرر مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص، بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكتروني مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه مساء أمس، مع مجلس شؤون المعاهد، على ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدا استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة في أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، وكذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية، وأن المعاهد تشارك في مبادرة "صنايعية مصر".

وطالب الوزير بتنظيم مسابقة مع بداية العام المقبل لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مؤكدا تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الإلكترونية.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الإمكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.

جاء الاجتماع بحضور الدكتو محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس.