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اليوم.. "خطة النواب" تناقش الموازنات الجديدة لـ"التعليم" و"الاستثمار"

اليوم.. "خطة النواب" تناقش الموازنات الجديدة لـ"التعليم" و"الاستثمار"

"السلع التموينية" تعلن تفاصيل المناقصة الرابعة لاستيراد الأرز

"السلع التموينية" تعلن تفاصيل المناقصة الرابعة لاستيراد الأرز

محافظ أسيوط يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

محافظ أسيوط يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

أول أيام رمضان في بلاد العرب.. الأحد في أغلب الدول والثلاثاء بـ3 فقط

أول أيام رمضان في بلاد العرب.. الأحد في أغلب الدول والثلاثاء بـ3 فقط

بـ"عفو ملكي".. إطلاق سراح 600 سجين في مكة المكرمة

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