قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجي مدير النيابة وإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس 3 متهمين جدد في واقعة مقتل "الدمس" صاحب معرض سيارات بحدائق القبة بعد اختطافة وإطلاق الرصاص عليه وإلقاء جثته في أحد شوارع شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بـ"المقاطع المخلة".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد والخطف والبلطجة وتكدير السلم والأمن وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

"جريمة المقاطع المخلّة".. قاتل الدمس يعترف: المجني عليه صوّر ابني بقميص النوم