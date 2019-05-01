حصلت "الوطن" على مشاهد من كاميرات المراقبة بمنطقة الحدائق، التي شهدت واقعة اختطاف أحمد الدمس، صاحب معرض سيارات، الذي عثرت أجهزة الأمن على جثته مقتولا أعلى الطريق الدائري بمسطرد قبل أيام.

وأظهرت مشاهد الفيديو، قيام مسلحين يستقلون سيارتين فيرنا وفان، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، واختطاف المجني عليه أحمد الدمس، صاحب معرض سيارات بالمنطقة، وفرّوا هاربين، وبعد 4 ساعات تم العثور على جثته مصابًا بطلق ناري وعدة طعنات، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة مسطرد.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد كشفت عن غموض الواقعة، حيث تبين أن سبب القتل علاقة غير شرعية بين ابنة أخت زوجة القتيل، وشاب من القليوبية، وأن المجني عليه انتقم للفتاة بتصوير الشاب بـ"قميص نوم حريمي" بعدما علم أنه يحتفظ بصور عارية للفتاة.

وكشفت تحريات المباحث، عن خيوط الواقعة، وتمكنت من القبض على جميع الأطراف في القضية، المحرضين والفاعلين الأصليين، وروى مصدر أمني مطلع، القصة الكاملة لما حدث في ليلة الأحد الماضي الدامية.

وقال المصدر، إن ابنة أخت زوجة "الدمس" أقامت علاقة غير شرعية مع شاب من محافظة القليوبية، وأن الأخير يحتفظ بصورها عارية وفيديوهات للفتاة، وأخبرت الفتاة والدتها.

وأشارت المصادر إلى أن زوجة "الدمس" وأختها "والدة الفتاة" طلبتا منه تصوير الشاب بـ"قميص نوم حريمي" وتهديده بنشرها حال فضح الفتاة، وهو ما نفذه "الدمس"، حيث استدرجت الفتاة الشاب وسلَّمته له، والذي اصطحبه إلى شقة صديق له في حدائق القبة، وصوّره بـ"قميص نوم"، واعتدى عليه بالضرب، وأن القتيل طلب من عم الشاب 100 ألف جنيه لحذف صوره بـ"قميص النوم".. وبعد فشل المفاوضات "عاد لينتقم" وأضافت التحريات أن "الدمس" اتصل بعم الشاب، الذي حضر إلى الشقة، وشاهد صور ابن شقيقه، وطلب من "الدمس" مسحها إلا أنه رفض، وطلب 100 ألف جنيه وذبيحة، عقابا للشاب على تصوير ابنة أخت زوجته، فرفض وانصرف.

وأكدت المصادر أن عم الشاب شعر بالإهانة، بعد مشاهدة صور ابن شقيقه، وهو ما دفعه للانتقام والقدوم بصحبة أقاربه، مساء الأحد، حاملين الأسلحة النارية، واختطفوا "الدمس" وقتلوه وألقوا جثته أعلى الطريق الدائري بمسطرد.

وألقت الشرطة القبض على جميع الأطراف في القضية، حيث ضبطت زوجة "الدمس" وشقيقتها والدة الفتاة لاتهامهما بالتحريض على خطف الشاب، كما ألقت الشرطة القبض على الفتاة والشاب "طرفي العلاقة المحرمة"، وعلى صاحب الشقة التي تم تصوير الشاب فيها، فضلا عن إثنين من منفذي واقعتى الخطف والقتل.

وبدأت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهمين فى القضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة، وتنتظر النيابة العامة ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية وفاة القتيل أحمد الدمس.

يُذكر أن شارع سكة الوايلى بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، شهد، مساء أمس الأول، قيام مسلحين يستقلون سيارتين فيرنا وفان، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، واختطفوا المجنى عليه "أحمد الدمس" صاحب معرض سيارات بالمنطقة، وفرّوا هاربين، وبعد 4 ساعات تم العثور على جثته، مصاباً بطلق نارى وعدة طعنات، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة مسطرد.