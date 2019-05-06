تنتظر المدينة سماع صوتهم في الشهر الكريم من كل عام.. يتمتعون بحب واحترام من الجميع.. فيتجول الشقيقان "رجب وشعبان" بشوارع مدينة السويس لبيع الكنافة والجلاش بعد صناعتهما في المنزل، فأصبحا من أقدم بائعي الكنافة والجلاش بالمدينة.

الشقيقان الذين وصل عمرهما إلى 70 عاما يقومون ببيع منتجاتهما بالسويس وخاصة بمنطقة الغريب السكنية، والتي تعد من أقدم المناطق بالسويس، مؤكدين أنهم متمسكين بمهنتهم ولن يتركوها.

قال الشقيقان لـ"الوطن"، إنهما يعملان بتلك المهنة منذ ما يقرب من 50 عاما، فخلال حرب 73 كانوا يعملون بشوارع المحافظة وهم صغار، فيصنعان الجلاش والكنافة داخل المنزل، ثم يسيران بهما على عربة خشبية استعدادا لبيعهم، فعرفهم أهالي المدينة وأصبحوا ينتظرون سماع صوتهم لشراء "حلويات رمضان".