غادر المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات قطاع الكهرباء، إلى السويد، لحضور اجتماع مع أندرس يجمان وزير الطاقة والتنمية الرقمية السويدي.

وأوضح عسران أنّ الزيارة تهدف إلى دعم وتعزيز أواصر التعاون مع السويد وتبادل الخبرات للتعرف على أحدث التكنولوجيات في مجال الشبكات الذكية والعدادات الذكية، وتطوير مراكز التحكم طبقا لأحدث التكنولوجيات، ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية.

ولفت نائب وزير الكهرباء إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري، التي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأكد عسران رغبة قطاع المصري في الاستفادة من التكنولوجيات المتاحة لدى الشركات السويدية، لافتا إلى تذليل العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.