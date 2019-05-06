مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد عدد من لجان النقل الابتدائي والاعدادي ويطمئن علي سير الامتحانات.

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، عددا من اللجان للاطمئنان على سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وحرص خلال تفقده المدارس على تقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

زار مدير المديرية، مدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية والتي تضم 8 لجان للصف الـ5 الابتدائي بعدد طلاب 179 ويؤدون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية إلى جانب 8 لجان للصف السادس الابتدائي بعدد طلاب 192 ويؤدون الامتحان في مادة العلوم حسب ما أعلنه صلاح محمود رزق مدير المدرسة، حيث اطمأن مدير المديرية على مستوى الامتحان.

كما زار مدرسة الشيخ زايد الإعدادية للبنات، حيث تؤدي طالبات الصف الأول وعددهن 110 طالبات، الامتحان في مادتي العلوم واللغة الإنجليزبة من خلال 8 لجان وتؤدي طالبات الصف الثاني وعددهن 147 طالبة، الامتحان في مادتي الهندسة فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية من خلال 8 لجان حسب ما أعلنته صفية أحمد عطية مدير المدرسة.

وطالب الدكتور خالد خلف الجميع، بعدم التسرع في الإجابة والملاحظين الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة والامتحانات كما تفقد حجرة الكنترول بالمدرستين للاطمئنان على سير العمل بهما وفق الضوابط واللوائح المنظمة للعمل بهما.