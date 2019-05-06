أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، سيطرة قوات الدفاع المدني على الحريق الذي شب داخل مصنع "بريما" للأدوات المكتبية بمدينة بدر، موضحا أن رجال الإطفاء يجرون حاليا عمليات التبريد، كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث وكشف ملابساته.

وشب حريق هائل في مصنع أقلام وبلاستيكات ومواد مدرسية في مدينة بدر، بالقاهرة، صباح اليوم، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بقرابة 20 سيارة إطفاء وإسعاف لسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة للمصنع.

وقال مصدر أمني، إن الحريق أسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناقات في حين انتقلت قوة من مباحث القاهرة، برفقة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وفرضت القوات كردونا أمنيا في محيط المنطقة.