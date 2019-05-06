شيّع الفلسطينيون في أول أيام شهر رمضان، جثامين عددا من الشهداء الذين ارتقوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، أمس الاحد، بمشاركة ألاف المواطنين في جنازات تشييع منفصلة امتدت في مختلف مناطق القطاع، وحمل الفلسطينيون جثامين عائلة الغزالي في جنازة انطلقت من مسجد الشيخ زايد.

وردد المشاركون شعارات غاضبة خلال تشييع الشهيد أحمد رمضان الغزالي، 31 عاما، ونجلته الرضيعة ماريا 4 أشهر وزوجته ايمان عبدالله اصرف "الغزالي"، والذين قضوا في استهداف شقة سكنية يقطنونها في أبراج الشيخ زايد، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ومن مسجد القسام ببيت لاهيا، انطلقت مراسم تشييع 4 من شهداء عائلة المدهون وهم عبد الله عبدالرحيم المدون (22 عاما)، أماني المدهون 33 عاما، والجنين نجلها أيمن المدهون، الذي استشهد في أحشاء والدته، وأحد أنسابهم فادي راغب بدران 31 عاما.

وشهدت بيت لاهيا تشييع ثلاثة مواطنين من عائلة أبوالجديان قضوا في قصف مماثل على أبراج الشيخ زايد، كما شيع المواطنون الشهيد طلال عطية ابو الجديان 46 عاما، والشهيدة رغدة محمد أبو الجديان 40 عاما، ونجلهما عبد الرحمن 12 عاما، وفي مدينة رفح شيع المواطنون جثمان الشهيد موسى معمر الذي قضى في قصف عصر أمس الأول السبت.