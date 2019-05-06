قال محمد محمد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن امتحانات اليوم، جاءت في مستوى عام جيد وفي مستوى الطلاب، ومن المنهج الدراسي وأن الورقة الامتحانية خالية من الأخطاء والطباعة واضحة.

وشدد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، خلال جولته التفقدية بلجنة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بإدارة غرب الفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، على عدم السماح للطلاب بالغش، منبها على الملاحظين بضرورة مراجعة البيانات باستمارات الإجابة والتوقيع بصحة البيانات.

كما أكد القائم بأعمال وكيل الوزارة، ضرورة تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن، والزائرة الصحية باللجان الامتحانية، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول، موجها بتوفير سبل الراحة للطالبات من التهوية والإضاءة، في لجنة مدرسة محمد رضا الابتدائية.

وأصدر القائم بأعمال وكيل الوزارة، توجيهات بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية ومستوى الامتحان، واطمأن على أعمال الكنترولات بهذه المدارس وطالب بالتصحيح والرصد أولا بأول، وأن تكون أوراق الإجابة داخل الكنترول بصفة مستمرة عقب التصحيح.

يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي العلوم، والهندسة، وطلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والهندسة، كما يؤدي تلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء.