قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يجب استغلال وجود قيادة سياسية مؤمنة بتطوير التعليم، مضيفا "لو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليا وزارة المالية لا تمنحنا مليم واحد إلا بطلوع الروح".

وأضاف "شوقي" خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "كل ما نطلبه نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب سيتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموالا بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب أن نضخ أموالا".

وزير التعليم: "المالية" لا تمنحنا مليما واحدا إلا بـ"طلوع الروح"

وتابع وزير التعليم: "الـ11 مليار التي طلبناهم لو لم نحصل عليها فأنا مش هكمل من غيرهم"، مضيفا: "قمنا بضخ التمويل الأجنبي كله لتطوير التعليم، واستلفنا 2 مليار من الأبنية التعليمية، بما يؤثر على دورها ويفاقم الكثافات".

وعلق مصطقى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه "بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، ويجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالبا، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقي أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي".