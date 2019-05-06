بعد 7 ساعات متواصلة من التحقيق، قررت نيابة الشروق حبس سمسار وصديقيه 4 أيام على خلفية اتهامم بخطف نجل رجل أعمال يمتلك شركة استثمارات وتوريدات في الشروق، ومساومته على دفع 500 ألف جنيه فدية، قبل أن تنجح المباحث في تحرير الشاب.

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم الرئيسي السمسار خطط للجريمة انتقامًا من والد الضحية، بحجة أنه رفض إعطائه عمولة "سمسرة" نظير إحدى عمليات البيع والشراء لدى الشركة.

وأوضحت التحريات، أن الواقعة بدأت عقب تلقي صاحب شركة للاستثمارات والتوريدات اتصالًا من شخص مجهول عبر هاتف نجله، 27 سنة، مستشار مالي بالشركة المشار إليها ومُقيم بذات العنوان، أبلغه خلاله المتصل باختطاف نجله ومساومته على دفع مبلغ مالي 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

شكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أفراد وأمكن تحديد مكان وجودهم بإحدى الشقق السكنية بعزبة الهجانة دائرة القسم،عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش، مطواة، الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبصحبتهم المجني عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنّه ونظرا لقيامه بأعمال السمسرة وسابقة توسطه بين الشركة عمل المجني عليه وأحد الأشخاص، مقابل تحصله على نسبة مالية، إلا أنّه لم يأخذها فخطط لاختطاف المجني عليه لإجباره على سداد المبلغ المستحق، وتنفيذا لذلك استعان بالمتهمين الآخرين، واستدرجوه بسيارته الملاكي من أمام مقهى في دائرة القسم، واصطحبوه كرها عنه داخل سيارة ملاكي واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول، وتوجهوا به للشقة محل الضبط، ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه، وأرشدوا عن السيارتين، وبسؤال المجني عليه أيّد ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.