التقى نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وحسن القصبي مساعد الأمين العام للشؤون العلمية والبحوث، ظهر اليوم، شباب الباحثين بالمجمع، لمناقشة خطة العمل البحثية خلال المرحلة المقبلة، وذلك.

وشهد اللقاء، مناقشات متبادلة في كيفية توجيه تلك الطاقات البحثية المهمة في إثراء المكتبة العلمية للمجمع بالعديد من الإصدارات الجديدة التي تمس واقع الناس وتلامس احتياجاتهم المعرفية، وتصحح ما اختلط عليهم من مفاهيم خاطئة فيما يتعلق بما أثير من شبهات فكرية روجت لها بعض جماعات العنف والتطرف.

كما استعرض اللقاء، مجموعة من الأفكار التي طُرحت من جانب الباحثين، كما ناقش آلية العمل خلال المرحلة المقبلة في ظل حاجة المجتمع المحلي والعالمي للإنتاج الفكري والعلمي للأزهر الشريف المعروف بمنهجه الوسطي بعيدا عن التشدد والغلو.