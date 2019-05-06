أقبل عامل محارة بالعقد الثالث من العمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على الانتحار بشنق نفسه بحبل داخل الشقة سكنه بمنطقة العوايد، شرق الإسكندرية، لمروره بضائقة مالية، فيما تفاجأت أسرته أثناء إيقاظه للسحور بوفاته.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بالعثور على جثة عامل داخل الشقة محل سكنه بعزبة الخمسمائة، بمنطقة العوايد، شرقًا.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثالث إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة "السيد. م. أ"، 35 عامًا، عامل محارة، مسجاة أعلى سرير حجرة نومه.

وبسؤال أسرته قرروا أن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ أيام بسبب ضائقة مالية، وغافلهم اليوم الساعة الواحدة والنصف أثناء تجهيز طعام السحور في أول ليالي رمضان وشنق نفسه بحبل.

وأضافت أسرته في التحقيقات، أنهم اكتشفوا انتحاره عندما دخلوا حجرته لإيقاظه للسحور فوجدوه معلقًا في سقف الحجرة فقاموا بإنزاله وإخطار الشرطة.

أخطرت النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثالث بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما أمرت النيابة العامة بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.