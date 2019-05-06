تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منطقة الهبوط الأرضي الذي حدث على مساحه 5 أمتار وبعمق 1 م بعد ميدان الرماية باتجاه طريق الفيوم قبل البوابة الأولى لحدائق الأهرام، وذلك نتيجة تسريب مياه من محبس 1000 مم داخل غرفة لخط 1000 مم.

وأكد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت تحويلة مرورية بمنطقة الأعمال؛ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح تجنباً لحدوث أي تكدسات مرورية، مشيرا إلى أن التحويلة المرورية تتضمن الدخول يمينا قبل منطقة الأعمال للطريق البطئ لمسافة 150 مترا، وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده كبديل للطريق الأصلي ثم العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال .

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، والخدمات المرورية وتعزيزها لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الأعمال.

ولفت "راشد"، إلى أن حي الهرم قام بتركيب أعمدة إنارة للتحويلات المرورية الجديده المؤقتة.

رافق المحافظ خلال تفقده، موقع الأعمال المهندس منصور بدوي رئيس شركة الجيزة لمياة الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب مكاوي رئيس حي الهرم .