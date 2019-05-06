وزع اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، 200 كرتونة مواد غذائية على البسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية والسيدات المعيلات والأرامل، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لبيان صحفي.

وقال المحافظ إن المحافظة حريصة على الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية، وتسعى لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، من خلال توفير السلع الأساسية اللازمة لهم بصورة لائقة، مشيرا إلى أنه يتم تسليم كراتين المواد الغذائية يداً بيد لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد سعد أن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة من المجتمع، مشيراً إلى استمرار المحافظة في توزيع المساعدات على غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.