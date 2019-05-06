قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الدول القطبية عليها أن تتكيف مع المستقبل، والمجلس القطبي لديه رفاهية التركيز على التعامل العلمي والمسائل الثقافية والبيئة، والبحوث وكل الأشياء المهمة ويجب أن نستمر فيها، ولكن ليست لدينا هذه الرفاهية في الأعوام الـ100 القادمة، فنحن ندخل عالما جديدا وهناك تهديدات جديدة للمنطقة القطبية ولكل المصالح في هذه المنطقة، وقبل الجلوس للاجتماعات الرسمية يجب التحدث عن الأشياء على المحك ومايمكن أن نفعله سويا.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمرا له في فنلندا، أن الولايات المتحدة دولة قطبية، وهذه لحظة أمريكا كي تقف كدولة قطبية، لأن المنطقة القطبية كانت في طليعة الفرص والوفرة وبها 13% من نفط العالم غير المكتشف و50% من الغاز ومناجم للذهب والماس.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الانخفاض في الجليد يفتح فرص للتجارة، لافتا إلى أنه من أجل الاستفادة من القارة القطبية، يجب الانخراط في هذه المنطقة، والولايات المتحدة تؤمن بالسوق الحر، وكل الدول يجب أن تشارك في هذا السوق الجديد.