شدد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات ورفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية، تمهيدا لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي، المقرر انطلاقها اعتبارا من 19 مايو الجاري، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات.

وأشار إلى تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين، لأداء الامتحان بسهولة ويسر، مع المتابعة والمرور المستمر للوقوف على سير الامتحانات وحل المشكلات أولا بأول.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، لبحث متابعة الاستعداد لامتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، بقاعة التدريب بالمديرية في دمنهور، بحضور مديري العموم والإدارات التعليمية والمدارس والتعليم الثانوي ومسؤولي المطابع والتطوير بكل إدارة تعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، على تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحان، وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث، موضحا أهمية الامتحانات كإحدى أهم الوسائل في تقييم العملية التعليمية وتحديد مستويات الإنجاز لدى أطرافها سواء للطلاب أو المعلمين أو المدارس والإدارات التعليمية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق واليقظة والعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات الخاصة بتجهيز أماكن الامتحانات.

وقال سعد، إنه طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة، سيؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية، الامتحان إلكترونيا على أجهزة التابلت فترة صباحية، كما يؤدي طلاب الخدمات والمنازل بالصف الأول الثانوي، امتحاناتهم ورقيا في الفترة الصباحية، بينما يؤدي طلاب المدارس الخاصة الامتحان إلكترونيا في الفترة المسائية، طبقا للجدول المعد للامتحان، كما سيجرى اتخاذ كافة الاحتياطات الكاملة لحدوث أي ظروف طارئة قد تحدث مع بداية الامتحانات بطباعة امتحان ورقي الفترة الصباحية وامتحان آخر ورقي لطلاب الفترة المسائية.