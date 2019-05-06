تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، ضبط السيارة رقم "61808" نقل كفرالشيخ، محملة بـ 146 برميل زريعة أسماك تقدر بحوالي 146 ألف وحدة زريعة أسماك البلطي حية صغيرة الحجم، بصحبة قائدها المتهم، حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة بهدف الاستزراع؛ بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م، وضبطها العاملون بمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة طبقا لتكليفات محافظ كفر الشيخ، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات بمعرفة النقيب ناصر الشناوي رئيس قسم شرطة مسطحات البرلس.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أنه جرى تحرير المحضر رقم 8524 لسنة 2019م جنح مركز البرلس، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بالبرلس وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة بالثروة السمكية والتحفظ على السيارة وعرض قائدها على النيابة العامة بالمحضر اللازم.

شدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة إنهاء إجراءات تسليم زريعة الأسماك لهيئة الثروة السمكية، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماما.