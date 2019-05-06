"وصفهم بالأعداء".. القصة الكاملة لإساءة مسؤول قطري للمصريين

حالة واسعة من الجدل تجددت من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأزمة القطرية، بعد تصريحات أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة بقطر، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، التي وصف فيها المصريين بالأعداء، وذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الموسم الصيفي في قطر.

وترجع الواقعة إلى رد "الباكر" على سؤال طرحه أحد الحضور عليه حول منح تأشيرات الدخول للمصريين، فرد بالإنجليزية، حسبما جاء في مقطع فيديو للمؤتمر قائلًا: "الفيزا لن تعطي لأعدائنا بل لأصدقائنا، إن كنت خصما لنا سنعاملك كخصم"، نقلا عن موقع "العربية.نت".

انتقد إعلاميون قطريون، تصريح الباكر، رافضين وصفه للمصريين بـ"الأعداء"، ودشنوا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" باسم "مصر ليست العدو"، مؤكدين أن موقفه وتصريحه غير مقبول.

وعلق الكاتب القطري والمحلل الساسي "خالد الزعتر"، على تصريحات أمين عام المجلس الوطني للسياحة القطرية، بأنها تعكس أن نظام قطر لايزال يتذوق مرارة الهزيمة والصفعة التي تلقاها من الشعب المصري عبر ثورة 30 يونيو، وإسقاط نظام مرسي الذي تبخرت معه أحلام حمد بن خليفة في السيطرة على مصر عبر جماعة الإخوان.

وبعد الجدل الذي أثاره وصف الأمين العام لمجلس السياحة القطري والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، سعت الحكومة القطرية إلى التنصل من هذه التصريحات وتوضيح موقفها.

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري، بيان أكد فيه أن قطر تحرص على ترابط المجتمعات والشعوب في مختلف دول العالم، وتؤكد سعيها دائما لتعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بين الشعوب.

وأضاف البيان أن "موقف قطر كان وسيظلّ دائما واضحا بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول".

ولم يذكر بيان مكتب الاتصال الحكومي اسم أكبر الباكر على وجه التحديد، و أشار أن البيان يأتي "ردا على ما تم تناقله من تصريحات قطرية خلال الأيام الماضية"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية في قطر هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار تصريحات الدخول إلى البلاد بمختلف أنواعها، طبقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، والاتفاقيات المشتركة مع الدول الآخرى.