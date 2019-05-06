سخر الإعلامي أحمد موسى، من دويلة قطر، بعد تصريحات الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بعد إعلانه أن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا للأعداء" في إشارة للمصريين.

وقال موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "هنروح في قطر نعمل إيه؟! درجة الحرارة في الصيف فوق الخمسين لدرجة إنهم غيروا معاد كاس العالم والقطريين بيهربوا وبيعزلوا منها، البلد مبيبقاش فيها إلا المغتربين، وأهلها راحوا لإيران وحزب الله".

وأضاف أن قطر لا تمتلك أي منتجعات أو فنادق ضخمة أو شعاب مرجانية، لافتًا إلى أن أقدم مكان أثري في قطر عبارة عن سوق شعبية عمرها 38 سنة.

وتعرض الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، لانتقادات كثيرة من المواطنين القطريين والعرب من جنسيات مختلفة، بعد إعلانه أن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا للأعداء" في إشارة للمصريين.

وقوبلت التصريحات التي أدلى بها "الباكر"، بالانتقاد والهجوم من شخصيات عامة قطرية، حيث غرد عبدالله بن حمد العذبة، مدير عام المركز القطري للصحافة: "أختلف مع الأخ أكبر الباكر، المواطن المصري ليس عدوا لدولة قطر، قطر لم تمنع الأشقاء في دول الحصار من المجيء لدولة قطر، وليس هناك ما يمنع شقيقنا المصري من زيارة دولة قطر، تصريح جانب الصواب".