أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، صرف علاج "فيروس سي" لعدد 58624 كجرعة أولى وثانية بالمجان للمواطنين المصابين، ضمن مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والتي تم البدء فيها من أول مارس وحتى نهاية إبريل من العام الحالي.

وأكد في بيان صحفي، أن مستشفى حميات طنطا صرف 9165 جرعة، وكفر الزيات 4005 جرعة، وأيضاً حميات المحلة الكبرى 2610، وزفتى 2995 جرعة، كما صرفت مستشفى جامعة طنطا 13700 جرعة، ومستشفى كبد المحلة التعليمي 15496جرعة، والتأمين الصحي 10653 جرعة للمصابين والذين تم اكتشاف حملهم للفيروس خلال عملية الفحص.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية وصرف العلاج بالمجان للذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

وأكد محافظ الغربية، أننا جميعًا حريصين كل الحرص على صحة المواطنين، ونعمل دائمًا على تدعيم القطاع الصحي للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين الخدمة الطبية.