بالصور| زملاء حنان كمال يشيعون جثمانها من مسجد السيدة نفيسة

شيع جثمان الكاتبة الصحفية حنان كمال، منذ قليل، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر قبل دفن جثمانها بمقابر العائلة.

وشارك في تشييع الجنازة عددًا كبيرًا من أصدقاء وزملاء الراحلة أبرزهم حمدين صباحي، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والإعلامية ريم ماجد، وحنان فكري وخالد البلشي عضوا مجلس نقابة الصحفيين السابقين.

وتوفيت الكاتبة الصحفية حنان كمال، صباح الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، ثم وصل مساء السبت، جثمان الكاتبة الصحفية حنان كمال إلى مسجد مستشفى الولادة القديمة بمدينة حمد الطبية لأداء صلاة الجنازة.

وكان قد وصل جثمان الصحفية حنان كمال، إلى مطار القاهرة قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة بعد ظهر اليوم.