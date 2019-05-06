يشارك بطل المصارعة كرم جابر في الدراما الرمضانية هذا العام للمرة الأولى، في مسلسل "لمس أكتاف" للمخرج حسين المنباوي، وبطولة الفنان ياسر جلال.

وقال جابر لـ "الوطن": "بدأت أميل إلى التمثيل بعد مشاركتي في فيلم (ليلة هنا وسرور)، وكنت أرغب في تطوير نفسي لأن أصبح لدي هدف أسعى للوصول إليه".

وأضاف أنه اتجه إلى إعداد نفسه كممثل من خلال الالتحاق بورشة مروة جبريل للتمثيل، على مدار 4 شهور، والتحق بعدها بورشة أحمد كمال لما يقرب من شهرين، بالإضافة إلى ورشة "فوكاليز" مع إيمان يونس، وتزامن ذلك مع عرض المشاركة في "لمس أكتاف".

وتابع: "لم أتردد كثيرا في الموافقة على الدور، العمل مع ياسر جلال كان أمنية بالنسبة لى خاصة بعد مشاهدة (رحيم) و(ظل الرئيس)، وعندما تعاملت معه اكتشفت أنه شخصية مريحة للغاية ويسهل التعامل معها".

مجهود كبير بذله ياسر جلال فى تعلم المصارعة حتى يظهر ف شكل مصارع محترف ضمن أحداث المسلسل، وفقا لـ كرم جابر، متابعا: "استحوذ على شخصيتى وطريقتى فى المصارعة، والأمر لم يكن بتلك السهولة، إلا أن ياسر لديه طاقة وإرادة وحماس قد لا يكون متوافر فى رياضيين، وكان أمامنا تحدى تحويل جسده من (بدى بلدر) إلى جسد مصارع الذى يحتاج إلى مرونة ولياقة كبيرة، ليكون الأداء حقيقي ليس مجرد أداء تمثيلي، وكنا نتدرب لما يقرب من 3 مرات كل أسبوع على مدار شهور حتى نصل إلى تلك النتيجة".

ويجسد "جلال" خلال المسلسل شخصية المصارع أدهم عبد الجابر، إذ يبدأ المسلسل بمباراة مصارعة بينه وبين صديق عمره "أشرف" الذي يجسده كرم جابر، لكنها تنتهي بنهاية صادمة تؤثر في مستقبل كلا المتنافسين، لأن "أشرف" يصاب بالشلل نتيجة ضربة قوية من صديقه يسقط بسببها أرضًا وتفقده القدرة على تحريك أطرافه.

تمر السنوات ويفاجأ "أدهم" بمكالمة هاتفية من "أشرف" يطلب منه خلالها طلبًا صعبًا، إذا حققه سيسامحه على ما حدث في الماضي، فيوافق "أدهم" على الفور، وتبدأ الأحداث تتسارع وتتباين ردود فعله خلالها، لا سيما بعد ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال، إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى في النهاية.

المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كلا من ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسي، محمد عز، خالد كمال، وهبة عبد الغني، شريف دسوقي.