ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، 7 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 914 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 990 حكمًا في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة- وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 84 قضية تموين متنوعة، وقضية اتجار بالمخدرات، وأخرى تعاطي مخدرات، و4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وقضيتين أسلحة بيضاء، وضبط 8 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات.

وضبطت 81 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 234 قرارًا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.