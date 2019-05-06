ظهر الفنان محمد رمضان في إعلان شركة اتصالات مصر إعلان رمضان 2019 باسم "اللهو الخفي- أقوى كارت في مصر".

وتحدى "رمضان"، في الإعلان النجم العالمي فان دام، ونطق فان دام بعض الكلمات العربية، في الأغنية مثل: "إجري، حلوها بالكلام".