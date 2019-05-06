أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسي، أهمية زيادة اعتمادات موازنة الوزارة للعام المالي 2019/ 2020، بما يمكنه من استكمال منظومة تطوير التعليم، وبدونها لن نستطيع استكمال المسيره.

وقال شوقي، إن المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، و"وقوع السيستم" على سبيل المثال، كان سببها، عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة، مضيفا: "طلعنا بمعجزة، لكن أعصابنا باظت".

وأضاف شوقي: "الديَّانة بتبقي واقفة فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم، لكن محدش فكَّر قبل ما يلومنا، أن يبحث عن أصل المشكلة".

وتابع وزير التربية والتعليم،: "أنا وقَّعت على الشيكات والتابلت والفلوس مش موجودة، ومحدش هيعمل كده، مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بنمضي على الشيكات والفلوس مش في جيبنا، ودا مش هينفع".