محافظ كفر الشيخ: إقامة 179 مركزا لبيع السلع بجانب معارض أهلا رمضان

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، معارض أهلاً رمضان والمنافذ الثابتة والمتحركة، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدن وقرى المحافظة مع المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد.

قال محافظ كفر الشيخ، إنهم أقاموا 13 خيمة رمضانية، و179 مركزًا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى إقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الخيمة بمثابة عمل اجتماعى ومشاركة مجتمعية بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وخاصة في القرى الأكثر احتياجا طوال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.