قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر، اليوم، تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات.

وأضاف «عبدالغفار» أن المجلس قرر الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10% من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءاً من تنسيق العام الدراسى المقبل 2019- 2020، كما قرر مراجعة أعداد المقبولين فى كل تخصص، بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكترونى مع التوجيه بتعميم النظام بباقى المعاهد.

ومن جانبه شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال اجتماعه مساء اليوم، مع مجلس شئون المعاهد، على ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد، مؤكداً استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة فى أثناء فترة الامتحانات للتصدى لأى مخالفات، وكذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية فى مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية، وأن المعاهد تشارك فى مبادرة «صنايعية مصر».

"عبدالغفار": حريصون على رفع مستوى المعاهد الفنية.. ورئيس جامعة المنصورة: بدء خطة رقمنة الجامعة وتحويل مناهج كليات تجارة وحقوق إلى إلكترونية

وطالب الوزير بتنظيم مسابقة مع بداية العام المقبل لأفضل معهد فى مجالى التحول الرقمى والمشاركة المجتمعية، على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مؤكداً تقديم حوافز للمعاهد التى تنجح فى تطوير بنيتها التحتية الإلكترونية.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مشدداً على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الإمكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع المعاهد الهندسية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن قرار رفع الحد الأدنى للقبول بمعاهد القطاع الهندسى بأقل من 10% من نسبة القبول بكليات الهندسة «صائب وجاء فى وقته»، مؤكداً أنه يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الهندسى وتحسين جودة ومنتج الخريج المصرى.

وأضاف «شعيرة» لـ«الوطن» أن القرار سيطبق بدءاً من العام الدراسى المقبل وتنسيق يوليو 2019 على طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لافتاً إلى أن الوزارة أنهت كل إجراءاتها بشأن تطبيق القرار.

وتابع أن الوزارة أصدرت قراراً منذ فترة بوقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات، بهدف تحسين جودة منتج الخريج المصرى من كليات الهندسة، مضيفاً أن هناك 54 معهداً هندسياً فى مصر يخضع لإشراف وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى، مؤكداً أنه لن يتأثر أى معهد قائم بقرار عدم منح تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات مقبلة، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أى تغيير فى قواعد القبول الخاصة بهذه المعاهد نهائياً.

ومن جهة أخرى، أعلن عدد من الجامعات الحكومية، تحويل عدد من مناهج كليات «الآداب والحقوق والتجارة والتربية»، إلى إلكترونية سواء كانت عبر موقع الجامعة على الإنترنت، أو على أسطوانات مدمجة «سى دى»، مؤكدين أن التغيير يعتبر جزءاً من خطة الدولة فى تطويرها للتعليم من خلال التحول الرقمى لها ولمنشآتها ووفقاً لرؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة بدأت منذ فترة رقمنة جميع مؤسسات وتحويلها إلى ذكية، وفقاً لمتطلبات ورؤية الدولة المصرية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، لافتاً إلى أنه تم تحويل عدد من مناهج الكليات إلى إلكترونية أو أسطوانات مدمجة «سى دى» مؤخراً بكليات «تجارة وحقوق»، لافتاً إلى أن الجامعة أنهت منذ سنوات تحويل مناهج برامج التعليم المفتوح والمدمج إلى إلكترونية.

وأكد «عبدالباسط» لـ«الوطن»، أن المواد التعليمية ستكون إلكترونية بشكل كامل خلال العامين المقبلين، لافتاً إلى أن الطالب المصرى يحتاج حالياً إلى تغيير مفهوم ثقافة التعليم جزئياً لإدراك كل ما هو جديد فى طرق التدريس والتعلم العالمية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل للطلاب للتعريف بأهمية التحويل والتغيير والتطوير.

وقال الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة بدأت فى التحول إلى جامعة ذكية منذ عامين، وذلك من خلال رقمنة قطاع شئون التعليم والطلاب، وتطوير البنية التحتية لعدد من الكليات خاصة المعامل، فضلاً عن إجراءات الاختبارات والتصحيح الإلكترونى الذى تم تطبيقه على عدد كبير من الكليات، مشيراً إلى أنه تم تحويل عدد كبير من مناهج كليات آداب وتجارة وحقوق إلى إلكترونية وأسطوانات «سى دى»، بخلاف تحويل مناهج برامج التعليم المدمج والمفتوح إلى إلكترونية، مؤكداً أنه خلال عامين ستتحول جامعة قناة السويس كلياً إلى جامعة ذكية.