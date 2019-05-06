أكد الدكتور هشام الحفناوى، مدير المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أن حملة "100 مليون صحة" وفرت قاعدة بيانات دقيقة عن المصابين، مشيرا إلى تخريج أول دفعة تحمل "دبلومة" في علاج السكر، خلال المؤتمر الثامن للمعهد.

وأوضح أن عمليات "قسطرة القلب" دخلت ضمن منظومة القضاء على "قوائم الانتظار"، لافتا إلى إجراء أكثر من 20 عملية يوميا، مشيرا إلى افتتاح دُور للرعاية هذا العام على أحدث مستوى، وأيضا تجديد العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

"الحفناوي": "100 مليون صحة" وفرت قاعدة بيانات دقيقة عن المصابين

وأشار «الحفناوى»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أنه يجوز لمريض السكر صيام «شهر رمضان» ولكن بضوابط، أما الأطفال المصابون فهم ممنوعون من أدائه، موضحا أن لدينا 8 ملايين مصاب وفقا لـ«الصحة العالمية»، متوقعا ارتفاعه لـ16 مليونا في 2045، مؤكدا أن مصر ستخرج من الـ10 دول الأولى المصابة بالسكر، عقب إعلان نتائج حملة "100 مليون صحة".

وإلى تفاصيل الحوار:

ما النصائح التى توجهها لمريض السكر في شهر رمضان؟

- يستطيع بعض المصابين بالسكرى الصوم، ولكن بشرط زيارة الطبيب لوضع خطة علاجية تحول دون ارتفاعه أو هبوطه، وما يتبعه من مخاطر صحية، فعلى سبيل المثال الحلويات تؤخذ قبل التراويح لأنها تعتبر جهدا، وستبدأ الحرق، وإذا كان المريض شابا يمكنه تناولها بعد "لعب الكرة"، ولكن لا يجب أخذها وقت الراحة أثناء مشاهدة التليفزيون، كما أنه يجب تأخير وجبة السحور إلى قبل الأذان مباشرة، مع مراعاة تناول الفواكه لمنح الجسم ما يلزمه من السكر، ويجب شرب كميات كبيرة من السوائل ما بين الإفطار والسحور للحفاظ على النظام الغذائي، الذي حدده الطبيب، وعدم تجاوزه ولو لمرة واحدة.

ومن المهم أيضا قياس نسبة السكر بالدم في شهر رمضان بشكل يومي، وإذا تمت ملاحظة أعراض ارتفاع، فإن عليه التوجه إلى الطبيب بشكل مباشر، وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة، حيث يمكن البدء بتناول كوب من الماء مضاف إليه حبات من التمر إلى جانب المقبلات.

ما الذى يجب على مريض السكر الابتعاد عنه في شهر رمضان؟

- يفضل الابتعاد عن المجهود الزائد، فهناك بعض الأدوية، التي تعالج السكر مثل الأقراص، تعمل على إحداث هبوط للمريض، لذلك يجب العودة للطبيب لاختيار الأدوية المتبعة في شهر رمضان، وعلى مدار الـ24 ساعة إذا شعر بهبوط فيجب أن يفطر، وإذا منعه الطبيب من الصيام يجب الالتزام بذلك حتى لا تحدث أي مضاعفات.

عمليات "قسطرة القلب" دخلت ضمن منظومة القضاء على "قوائم الانتظار" ونعالج 20 حالة يوميا

وماذا عن الأطفال المصابين؟

- على الأطفال المصابين بمرض السكري عدم الصيام في شهر رمضان، وكذلك المرأة الحامل المصابة بمرض السكر عليها التوقف عن الصيام بشكل نهائي.

ما عدد المصابين بمرض السكر في مصر؟

- وفقا لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 8 ملايين مصاب، والنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، والحقيقة ستظهر بعد نتائج "100 مليون صحة"، وعام 2045 متوقع أن يكون 16 مليون مصاب بالسكر، ولكن بعد الحملة العدد سيقل، ومصر ستخرج من الـ10 دول الأولى المصابة بالسكر.

حدثنا عن مدى أهمية المؤتمر الثامن للمعهد القومي للسكر والغدد الصماء؟

- المؤتمر قدم 40 خريجاً، للمرة الأولى، يحملون أول دبلومة للسكر، أما الدفعة الثانية فما زالت تحت التدريس حاليا، كما استعرض كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج مرض السكر من خلال أحدث الأبحاث العلمية المنشورة فى هذا المجال، والتى نشرت مؤخرا فى مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكر، ومناقشة علاقته بأمراض الغدة الدرقية، حيث إن أي خلل فيها قد يؤثر على ضبط مستوى السكر بالدم، وبعض المرضى قد يحتاجون إلى إجراء متابعة دورية لتحاليل الغدة، وأيضا الإطلاع على أحدث الأدوية بالسوق المصرية، ومنها الأقلام التي تؤخذ مرة واحدة أسبوعيا، كما بحث تأثير أدوية السكر على أمراض القلب المختلفة وكيفية اختيارها على حسب حالة القلب لدى كل مريض.

افتتاح دُور لـ"الرعاية" على أحدث مستوى.. وتجديد العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة

كيف ساهمت حملة "100 مليون صحة" في معرفة أعداد مصابي السكر بمصر؟

- معهد السكر، قبل الحملة، كان يستقبل 1000 مريض على مدار 24 ساعة، ولكن بعدها بدأنا نستقبل أكثر من 2000 مريض، حيث إن معظم المواطنين لم يكونوا على معرفة بأنهم مصابون بالمرض، إضافة إلى مساعدة الحملة فى توفير قاعدة بيانات للمواطنين.

مصر ستخرج من قائمة الـ10 دول الأولى المصابة بالمرض.. ونستقبل 2000 مريض يوميا

وما الجديد في المعهد؟

- هناك حالة من التطوير يشهدها المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، فعمليات قسطرة القلب دخلت ضمن منظومة القضاء على "قوائم الانتظار"، كما يجرى حاليا أكثر من 20 قسطرة قلب يوميا، وفي بعض الأحيان نعمل يوم الجمعة لعدم تراكمها، وسيتم افتتاح دور للرعاية هذا العام على أحدث مستوى، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تجديد العيادات الخارجية، وهناك بروتوكول نعكف عليه مع اللجنة القومية للسكر، وهو العلاج المصرى، والذى سيطبع، ويتم توزيعه على الأطباء على مستوى الجمهورية وتم تجهيز نسخة منه "أون لاين" للدخول عليه من خلال الموبايل.