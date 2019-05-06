ليست المرة الأولى، التي يطل فيها الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "التوك شو" الشهير "90 دقيقة" على جمهور التليفزيون من خلال الإعلانات في شهر رمضان الكريم، فإعلان شركة الأجهزة المنزلية "فريش"، هو الظهور الثاني لـ"معتز" بعد 5 سنوات من ظهوره مع والدته ونخبة من نجوم الفن.

الدمرداش ظهر مع "حزلقوم" في فيلم.. ومع سمير غانم وكريمة مختار في إعلان

إطلالة معتز الدمرداش الفنية، في إعلان "فريش"، وظهوره بملابس كاجوال بحوزتهم دراجات بخارية مع مجموعة من الشباب، يرددون مقطع من أغنية الإعلان: "شلة معتز الدمرداش.. بيقولوا يا إما فريش يا إما بلاش".

2012، شهد ظهور "معتز"، بشكل آخر في إعلان شركة الاتصالات الشهيرة "فودافون"، حيث ظهر بصحبة والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار، ونخبة من نجوم الفن، منهم الراحل سامي العدل، ونجم الكوميديا سمير غانم، والفنان القدير فاروق الفيشاوي، ونجله "أحمد".

فكرة إعلان "معتز الدمرداش" في رمضان 2012، كان مشهد تمثيلي شارك فيه مع النجوم، ومنهم والدته، عندما سقط ديكور إعلان فودافون على الفنانين، وخرج معتز وسامي العدل للاطمئنان عليهم في استوديو التصوير، ومن خلالها يتم الترويج لعرض الشركة لعملائها، وظهر فيه بشخصيته الحقيقية أيضا.

الإعلانات ليست فقط المناسبة الوحيدة التي خرج فيها نجل المخرج الراحل نور الدمرداش عن إسكريبت "التوك شو"، فشارك من قبل في مشهد من فيلم "لا تراجع ولا استسلام" مع الفنان الكوميدي أحمد مكي، عندما استضاف "حزلقوم" في برنامجه ليحكي موقف النصب عليه من سمسار مراكب هجرة غير شرعية.

"الدمرداش"، ليس المذيع الوحيد الذي يظهر في إعلانات أو أفلام، بل اعتاد مقدمو البرامج في السنوات الأخيرة الظهور في الإعلانات، أو في مشاهد من أفلام ومسلسلات، ومنهم "مدحت شلبي"، الذي ظهر من قبل في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، وخلال العامين الحالي والسابق في إعلان شركة الملابس "قطونيل"، وأيضًا تامر أمين، الذي ظهر بشخصيته الحقيقية في فيلم "زنزانة 7"، كما خرج عمرو أديب من قبل في مسلسل "باب الخلق" في رمضان 2012، بشخصيته الحقيقية، وهو يستضيف الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بطل العمل "محفوظ زلطة".