قال عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أصدر بيانًا، طالب خلاله شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية، ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2019.

وأضاف "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إعلانات ومضمون إعلامي لا يجوز بثه في الأيام العادية، فما بال الجميع بشهر رمضان الكريم، موضحًا أنه لا يجوز بث أي محتوى إعلامي أو إعلاني يُخالف الآداب العامة، والنظام العام، أو يدعو للتمييز بين المواطنين، أو يحض على الكراهية والعنف.

وأشار وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المضمون الإعلاني او الإعلامي الذي يُقدم في رمضان يجب أن يحافظ على الهوية الثقافية المصرية، وهذا ليس له علاقة بحرية الفكر والإبداع، حيث يجب أن يكون المضمون المقدم متسقا مع ميثاق الشرف الإعلامي والصحفي والنظام العام في المجتمع، فهناك إعلانات تُسيء ليس لشهر رمضان فقط، بل لكل شهور العام، ولا يجوز أن تدخل البيوت بشكل أو بآخر.