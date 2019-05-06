بالفيديو| ظهور تامر حسني والمستشار عدلي منصور.. مفاجآت أول يوم رمضان

اليوم ومع بداية انطلاق دراما رمضان، تلقى الجمهور عددا من المفاجآت، بداية من ظهور بعض الوجوه الفنية لعدد من الشخصيات السياسية التي لم تظهر من قبل في رمضان.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، أبرز مفاجآت أول يوم رمضان.

المستشار عدلي منصور

لأول مرة، يظهر رئيس جمهورية سابق في إعلان تلفزيوني، حيث فوجئ الجمهور بمشاركة المستشار عدلي منصور في الحملة الإعلانية لمستشفى 500 500.

ودعا "منصور" للمساهمة والتبرع لاستكمال بناء مستشفى 500 500 أكبر مستشفى لعلاج السرطان في الشرق الأوسط، وذلك لحاجة مصر إليها.

تامر حسني

فوجئ الجمهور بظهور الفنان تامر حسني في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والتي عرضت شاشة "mbc مصر"،

وظهر تامر حسنى ليساعد أحمد السقا، حيث جسَّد شخصية محمود الدسوقي، رجل فقير أعرج، يكسب مبالغ مالية بسيطة من بيع الجلباب الصعيدي، ليعطى "عيسى" جلبابا يرتديه، ويساعده، ومن هنا تأتي الحكمة لـ"عيسى" بعد يأس شديد إثر سرقة التاكسي منه وفقدانه الأمل، فيستغفر ربه، ويذهب إلى أهله للاطمئنان على والدته المريضة.

مصطفى هريدي

ظهور الفنان مصطفى هريدي في إعلان الفنان دويتو غنائي للفنان تامر حسني، والمطربة اللبنانية ناسي عجرم، لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت المفاجئة ظهور مصطفى هريدي، الذي بدت على ملامحه علامات التقدم في السن.

فان دام

قدم الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة خلال إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات، شاركه فيه البطولة النجم العالمي فاندام.

ونشر النجم "فان دام" عبر حسابه على "إنستجرام"، الفيديو الدعائي الأول للإعلان الذي يجمعه مع الفنان محمد رمضان، وكتب: "ذهبت إلى مصر لأظهر له من هو نمبر 1 الحقيقي".

معتز الدمرداش

فوجئ الجمهور أيضا بإطلاق إحدى شركات الأجهزة المنزلية، إعلانا جديدا، بمناسبة شهر رمضان، وظهر فيه، الإعلامي معتز الدمرداش، وهو يرتدي ملابس سائقي موتوسيكلات الرِّيس والسباقات.