قال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مساء اليوم، إن استثمار الدولة المصرية الهائل في البنية التحتية الرقمية للمدارس غير مسبوق، موضحًا أن قلب وروح التطوير في المرحلة الثانوية يتمحور حول الأسئلة الجديدة، والتي تقيس المستويات العليا لنواتج التعلم.

وأضاف، خلال اجتماعه مع مديري عموم الإدارات التعليمية، اليوم، أن نجاح التطوير في المنظومة التعليمية يتعلق "بقدرات الطلاب على استيعاب الطريقة الجديدة في التعلم والتحصيل وليس في "سيستم" أو "تابلت" أو "راوتر" أو "شبكات إنترنت".

وأضاف، أن الوزارة عازمة على المضي قدما في تطبيق "سيستم" الاختبارات الإلكترونية والتي تصب في مصلحة عملية تطوير التعليم وستعود بالنفع عليهم مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك عمل ضخم يقوم به مئات الآلاف من الزملاء في أسرة التربية والتعليم الرائعة وأملٌ كبير أن تتضافر جهودنا جميعا من معلمين وإداريين وإعلاميين وأولياء أمور "لمساعدة أبنائنا على التأقلم مع التطوير الذي سوف يصب في مصلحتهم".

واستعرض بعض السيناريوهات الخاصة بأداء الاختبار للصف الأول الثانوي، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان سواء كان هذا إلكترونيا أم ورقيا.

وأكد ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفق الضوابط، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات ومتابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير المديرية، وغرفة متابعة بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحان وتيسير التواصل بين المديرية والإدارات التعليمية، مشددا على أهمية إرسال تقرير يومى أثناء فترة إجراء الامتحانات.

وأوضح أن جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية سيؤدون الامتحان إلكترونيًا، بينما سيتم عمل امتحان ورقي لكل من طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيا.