أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الدراما رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي عُرضت خلال اليومين الماضيين منذ بدء مارثوان الأعمال المعروضة في شهر رمضان على القنوات المختلفة، وتنوعت المخالفات ما بين "إيحاءات جنسية، وألفاظ متدنية، ولغة حوار سوقية".

وحذر المجلس، في بيان له منذ قليل، المنتجين، من الاستمرار في هذا النسق، مشددا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها، للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة، وحتى وقف بث العمل.

وأكد المجلس حرصه على حرية الإبداع، مع الالتزام بالقيم المصرية، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا عن جائزة لأفضل مسلسل حرص على القيم والتقاليد المصرية، ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية.

وشدد في بيانه على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه، وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس، وأرسلها إلى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية كافة، للالتزام بها.

وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر الخطاب الذي أرسلته هيئة الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة، مؤكدة أن برنامج رامز في الشلال، للفنان رامز جلال، لم يحصل على ترخيص لعرضه.

وأوضحت الهيئة أنها خاطبت 12 قناة وهي: "الحياة، صدى البلد، كايرو، cbc mbc مصر، النهار، دريم، القاهرة والناس، المحور، بانوراما دراما، on ،on tv" لعدم عرض أي مسلسل أو برنامج أو إعلان دون الحصول على موافقة بالعرض العام مسبق من الرقابة.