عمرو أديب عن أولى انطباعاته في مسلسلات رمضان: "خمسة ونص".. رهيب

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه الشديد بالمسلسل اللبناني "خمسة ونص"، الذي يتم عرضه طوال شهر رمضان عبر فضائية "MBC 4".

وغرد أديب، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر"، "انطباعات أولى عن المسلسلات زي كل سنة.. فيه مسلسل لبنانى على أم بى سي فور، اسمه خمسة ونص، من الحلقة الأولى والايقاع رهيب.. التمثيل راقي، الاخراج متميز، ايه تمثيل نادين نجيم ده، وإيه أغنية المقدمة بتاعت شيرين، ولازم تقف عند أداء قصي خولي، فيه طفرة واضحة في الدراما اللبنانية".

مسلسل "خمسة ونص"، بطولة قصي خولي، ونادين نسيب نجيم، وكارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.