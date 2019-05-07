مواعيد عمل البنوك والقطارات والمترو في رمضان 2019

مع حلول شهر رمضان الكريم، تحدث بعض التغييرات في مواعيد المؤسسات والقطارات والمترو، لتتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور خلال الشهر الكريم.

وتستعرض "الوطن" مواعيد البنوك والقطارات والمترو في شهر رمضان، كالتالي:

مواعيد عمل المترو في رمضان

قال المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، لـ"الوطن"، إن الشركة أنهت استعداداتها النهائية لشهر رمضان الكريم، وعدَّلت ساعات التشغيل، لتصبح من 5.30 صباحا حتى 2 صباحا.

مواعيد القطارات في رمضان

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري خلال شهر رمضان، لتناسب مع مواعيد الإفطار.

وتضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط (القاهرة ـ الإسكندرية)، (القاهرة ـ المنصورة)، (القاهرة ـ الإسماعيلية)، والعكس.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التعديلات تشمل:

- قيام قطار 1915 سياحي "القاهرة / المنصورة" الساعة 15.10 بدلاً من الساعة 17.00 - قيام قطار 925 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 17.00 بدلاً من الساعة 17.10

- قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.0 بدلاً من الساعة 19.00

- قيام قطار 959 سياحي القاهرة / الإسماعيلية الساعة 17.10 بدلاً من الساعة 17.45

- قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.45 بدلاً من الساعة 19.00

- قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00

يترتب على ذلك:

- قيام قطار 915 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 15.20 بدلاً من الساعة 15.10

- قيام قطار 21 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية الساعة 15.30 بدلاً من الساعة 15.20

- قيام قطار 31 إكسبريس القاهرة / الاسكندرية من بركة السبع الساعة 19.42 بدلاً من الساعة 19.59 ليصل الاسكندرية الساعة 22.10 بدلاً من الساعة 22.25

- قيام قطار 32 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة من إيتاي البارود الساعة 19.55 بدلاً من الساعة 20:10 ليصل القاهرة الساعة 22.05 بدلاً من الساعة 22:20

مواعيد عمل البنوك في رمضان

تفتح البنوك أبوابها للجمهور، من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا، على أن يتواجد الموظفين بدءًا من التاسعة صباحا، حتى الثانية بعد الظهر.